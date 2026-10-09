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Ezkurdia y Albisu se enfrentan este domingo a Elordi y Mariezkurrena II en la gran final del Masters CaixaBank

El Navarra Arena acoge este domingo 11 de octubre la final del Masters CaixaBank, que podrá seguirse en Mega.

Frontón

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La emoción de la pelota vasca llega este fin de semana a Mega con uno de los encuentros más esperados del torneo. Ezkurdia y Albisu se verán las caras con Elordi y Mariezkurrena II en la gran final del Masters CaixaBank.

El Navarra Arena será el escenario de este duelo en el que ambas parejas lucharán por hacerse con el título. Un enfrentamiento que promete intensidad, emoción y grandes tantos sobre la cancha.

Ezkurdia y Albisu buscarán imponer su juego ante Elordi y Mariezkurrena II, que también saldrán dispuestos a darlo todo para conquistar el campeonato. ¿Quién conseguirá alzarse con la victoria?

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