Los herreros tienen que hacer dos hojas en un mismo reto

Continúa el Torneo de la segunda oportunidad en Forjado a Fuego.

En primer lugar tenemos el duelo de los finalistas, donde los dos herreros, que estuvieron cerca de ganar la competición, tendrán la oportunidad de rematar lo que la otra vez no hicieron.

Después viene el duelo de las hojas sin probar. La otra vez los jueces no llegaron a probar las hojas de estos concursantes, porque fallaron en algún detalle de los parámetros que exigían.

Y lo más interesante del reto: como ambos acabaron en el segundo lugar, el número dos va a estar presente en esta prueba de la siguiente manera.

Tienen que hacer no una, si no dos hojas diferentes: una daga de damasco y un cuchillo tipo machete de damasco, en cinco horas seguidas, para pasar a la final.

¿Conseguirán romper la maldición del segundo lugar?