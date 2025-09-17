Forjado a Fuego

Nuevo reto: forjar con las hojas defectuosas de programas anteriores

Los armeros tienen que seleccionar lo que se pueda usar de las hojas que fueron eliminadas en anteriores fases. ¿Se podrá hacer todavía algo con ellas?

Nuevo reto: forjar con las hojas defectuosas de programas anteriores

mega
Comienza el Torneo de la segunda oportunidad I. En estos programas contamos con ocho armeros que ya pasaron por Forjado a fuego y fueron eliminados antes de llegar a la ronda final. Consta de cuatro competiciones y se enfrentan en duelos de diferentes categorías.

El primer duelo es el de las hojas rotas: dos concursantes cuyas hojas sufrieron fallos catastróficos regresan a la forja.

Después tendremos el duelo de vencidos por el reloj, en el que dos herreros que no entregaron sus hojas a tiempo tendrán segunda oportunidad.

Los eliminados de Forjado a fuego tienen otra oportunidad de convertirse en campeones. Pero, no porque sea una segunda oportunidad va a ser fácil.

¿Serán capaces de elaborar hojas útiles con los restos de otras que se rompieron durante las pruebas o las construcciones?

Tienen que usar esas piezas y por delante tienen cinco horas para arreglar los errores que cometieron en su anterior competición.

