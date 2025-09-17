Nuevo reto: forjar con las hojas defectuosas de programas anteriores

Comienza el Torneo de la segunda oportunidad I. En estos programas contamos con ocho armeros que ya pasaron por Forjado a fuego y fueron eliminados antes de llegar a la ronda final. Consta de cuatro competiciones y se enfrentan en duelos de diferentes categorías.

El primer duelo es el de las hojas rotas: dos concursantes cuyas hojas sufrieron fallos catastróficos regresan a la forja.

Después tendremos el duelo de vencidos por el reloj, en el que dos herreros que no entregaron sus hojas a tiempo tendrán segunda oportunidad.

Los eliminados de Forjado a fuego tienen otra oportunidad de convertirse en campeones. Pero, no porque sea una segunda oportunidad va a ser fácil.

¿Serán capaces de elaborar hojas útiles con los restos de otras que se rompieron durante las pruebas o las construcciones?

Tienen que usar esas piezas y por delante tienen cinco horas para arreglar los errores que cometieron en su anterior competición.