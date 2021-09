Algo ha provocado que este pastor alemán esté tan agresivo

El dueño de Jack acude a ver al Dr. Pol porque su perro lleva días actuando de manera extraña. Se ha vuelto más agresivo. Estuvo persiguiendo a un alce y al poco tiempo se escucharon disparos. El dueño ha visto que no está herido de bala, pero tiene una herida fea junto al cuello. En la clínica intentan ver qué le pasa, pero Jack no se deja así que no queda más remedio que sedarlo. Lo que descubren les deja perplejos.