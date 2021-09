La durísima decisión que deben tomar los dueños de este perro

Desde hace meses el perro de Bill y Verónica tiene serios problemas alimenticios y ha perdido 13 kilos. Acuden a ver al Dr. Pol para conocer qué pueden hacer y cómo curarla. Se trata de un caso muy serio porque si el perro no logra asimilar los nutrientes, su futuro será fatal. Pol debe hacer una cirugía exploratoria que, si no sale bien, podría hacer que Ava no despertara. Bill y Verónica deben tomar una decisión.