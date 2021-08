Las llamas tienen un instinto de protección hacia los demás. La razón te sorprenderá

Estos granjeros tienen un rebaño de ovejas junto con tres llamas. Han llevado a las llamas a castrarlas. Tienen un problema con ellas, por instinto tienden a montar a todo animal que este echado en el suelo. El doctor Pol intentará castrarlas aunque no será una tarea sencilla. Las llamas son más peligrosas que muchos mamíferos, son capaces de cocear con las cuatro patas, muerden y hasta escupen. El problema de monta no es el único que les preocupa. Son muy protectoras con las ovejas, no dejan que nadie se les acerque. ¿Qué les ocurrirá a estas llamas? ¿Por que tienen ese instinto de protección?