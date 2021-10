El peligro de intentar curar a un toro de casi 900 kilos con una una pata infectada

Juanma Rodríguez ha sido tajante al afirmar que Ancelotti ha dado un doble palo a dos personas tras asegurar que Hazard está recuperado, pero que ahora no tiene hueco en el equipo. Para Juanma, el técnico italiano ha dado un toque de atención a Eden Hazard, que no ha mostrado su nivel desde que llegó al Real Madrid y que otros jugadores le han quitado el puesto en el once. El otro 'recadito' ha sido para Zidane, ya que era el entrenador que siempre ponía a Hazard cuando estaba en condiciones.