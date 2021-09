¿Podrá recuperarse este pato después del ataque de un perro?

Snmokey, el pato de Amy, ha sido objeto de un furibundo ataque de un perro. Amy lo llevó a su veterinario pero este le dijo que no trataba este tipo de animales, por lo que lo llevó a ver al Dr. Pol. Smokey salió con vida del encontronazo, pero tiene un ala rota. El Dr, Pol asegura que lo importante es que no se le infecte la rotura porque si no, tendría que amputarle el ala. Así que le da unos antibióticos para evitar el contagio.