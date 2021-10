El Dr. Pol se convierte por accidente en cliente de su propia clínica

El tertuliano del Real Madrid y el tertuliano del F.C Barcelona han mantenido un intenso debate en El Chiringuito analizando el planteamiento del conjunto azulgrana hoy en el Clásico. Lobo Carrasco ha defendido que el Barça ha mantenido el control del partido y ha dominado merodeando el área rival, por lo que cree que podrían haber ganado perfectamente ya que lo han hecho en más de una ocasión. Sin embargo, Balboa le ha contestado asegurando que el Barça ha podido tener el control, pero si no tienes colmillo y electricidad arriba no puedes estar cerca de ganar. Además, el madridista ha asegurado que no puedes jugar como hace 10 años como jugaba el Barça de Guardiola porque no tienes jugadores para ello.