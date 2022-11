Ponen las primeras vacunas al cachorro de Maya

El cachorro llega a la clínica para su primera consulta médica. La doctora va a ponerla su primer desparasitario, muy importante para que tenga una vida sana. Además, le van a poner varias vacunas para impedir que se muera.

La doctora aconseja que vuelvan a traerlo a consulta dentro de tres semanas. Ahora mismo, no es posible desparasitarlo del todo porque al ser tan pequeño no es recomendable. ¿Quieres saber cómo tratan al pequeño? No te pierdas 'El increíble Doctor Pol' en ATRESPlayer.