¿Qué posibilidades hay de que te caiga un rayo dos veces?

Cuando Beth caminaba por la verja del acuartelamiento donde prestaba sus servicios como militar, una tormenta eléctrica se aproximaba a su ubicación. Antes de que se pudiera dar cuenta un rayo la alcanzó. "Me entró por los pies y me salió por la boca y e lanzó a más de dos metros de distancia". Inexplicablemente sobrevivió, pero ya no volvió a ser la misma. Un tiempo después, saliendo de su casa, otro rayo la volvió a alcanzar y también sobrevivió para contarlo ¿Cómo es posible?