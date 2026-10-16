MEGADOCS, la gran ventana de Mega a los mejores documentales, se estrena este lunes con Ingenieros de la antigüedad

MEGA estrena el próximo lunes 19 de octubre, a partir de las 21:30 horas, MEGADOCS, su nuevo espacio dedicado a los grandes documentales históricos. Una apuesta por contenidos internacionales que recorren algunos de los acontecimientos, descubrimientos y avances más fascinantes de la humanidad, con producciones de calidad que combinan divulgación e investigación.

El primer título que llegará a MEGA será Ingenieros de la antigüedad, una serie documental que desvela los secretos de algunas de las grandes maravillas arquitectónicas de la historia. Pirámides gigantescas, templos misteriosos, barcos espectaculares y fortalezas imponentes protagonizan este viaje por los avances de la ingeniería desarrollados por las antiguas civilizaciones.

Megadocs: Ingenieros de la antigüedad | Mega

A través de las últimas investigaciones científicas y audaces expediciones, expertos y científicos analizan cómo se construyeron estas extraordinarias estructuras y qué técnicas hicieron posible su existencia. Una mirada a los conocimientos y la maestría de los primeros ingenieros, cuyos descubrimientos sentaron las bases de la civilización moderna.

Mega se ha convertido en un canal totalmente reconocible para la audiencia, consolidando su seguimiento entre las ofertas preferidas de la televisión temática. Durante este año, Mega anota un 1,2% de cuota de pantalla, destacando especialmente en el Prime Time del fin de semana, donde se alza como la cadena masculina líder (1,6%), gracias a ‘Batalla de restaurantes’, que destaca entre los contenidos más vistos del canal.

Ingenieros de la antigüedad, el primer gran documental de MEGADOCS

El estreno de MEGADOCS arrancará con la emisión de cinco capítulos de Ingenieros de la antigüedad: Los secretos de las pirámides, El Taj Mahal, La Gran Muralla China, Templos y Los secretos de Notre Dame.

El primer episodio estará dedicado a la Gran Pirámide de Guiza, la más antigua de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y la única que ha sobrevivido hasta nuestros días. Con más de 4.600 años de antigüedad y construida con más de dos millones de bloques de piedra, continúa siendo una de las mayores muestras del ingenio humano y de la precisión de la ingeniería antigua.

La serie también recorrerá la Edad de Oro del Islam y su influencia en la construcción del Taj Mahal, los más de dos mil años de historia de la Gran Muralla China, el impresionante complejo de Angkor Wat y los avances que hicieron posible la arquitectura gótica y la construcción de Notre Dame de París.

Megadocs: Ingenieros de la antigüedad | Mega

En las siguientes entregas, Ingenieros de la antigüedad abordará el control y el transporte del agua, la evolución de los barcos, el nacimiento de la rueda y las carreteras, así como la construcción de los grandes castillos medievales y los secretos de los monumentos megalíticos de la Edad de Piedra.

Los grandes títulos que llegarán próximamente a MEGADOCS

MEGADOCS incorporará próximamente nuevos títulos que amplían su recorrido por algunos de los episodios y misterios más fascinantes de la historia. Entre ellos se encuentra A las armas, título que recorre la evolución del armamento y su papel protagonista en las grandes batallas de la humanidad. La serie analiza cómo el desarrollo de nuevas armas impulsó avances tecnológicos en cada época y muestra los intentos del ser humano por controlar el poder destructivo de unos instrumentos de guerra en constante evolución.

La oferta se completará con Apocalipsis de la Antigüedad, que examina las razones por las que algunas de las grandes civilizaciones de la historia sucumbieron ante la fuerza de la naturaleza; La leyenda de Alejandro Magno, que reconstruye su vida a través de la mirada de su confidente más cercano, Hefestión; Nazis: expediciones secretas, centrada en las expediciones impulsadas por el régimen nazi en busca de legendarias reliquias de poder; y Vikingos: La creación de un imperio, un viaje mil años atrás para narrar el ascenso y la caída del primer imperio vikingo a través de tres generaciones de gobernantes.