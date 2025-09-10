Mike hace un intercambio de nivel: 24 bicicletas muy antiguas a cambio de una motocicleta Cleveland

Nuestros amigos de Cazatesoros han buceado esta vez no en uno solo, si no en varios desguaces.

Primero han visitado la colección de Glenn, un señor que falleció dejando un montón de piezas en herencia y su familia no sabe qué hacer con ellas. ¡Pero Mark sí! Los buscadores de tesoros son los primeros que ven todas estas reliquias y encuentran varias piezas interesantes. Como una lata de aceite Johnson sin abrir y en buen estado, por la que podría pagarse en el medio oeste ¡unos 1.300 euros!

Ya metidos de lleno en busca de bicicletas, encuentran más de 70, entre ellas, alguna a la que le falta motor pero tiene ruedas Mustang, otras con llantas de madera y otras sin placa pero con detalles dignos de admirar, como los muelles rudimentarios.

También descubren una Scooter simplex de dos plazas de finales de 1958, que funcionaba por correa, con pintura original, que volverá locos a los coleccionistas e incrementerá su precio y su valor, de paso.

Al final, cierran el negocio que deja a todas las partes satisfechas: 24 bicicletas a 10.000 dólares cada una a cambio de una motocicleta Cleveland, una moto rara y poco común que valdría unos 7.000 dólares y llevaba 15 años en exposición y no querían vender. ¡Todo tiene su momento!