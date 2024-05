Alex Márquez explica los ingredientes para hacer una buena pizza y ganar una carrera de MotoGP

El español Alex Márquez podría tener el futuro asegurado fuera de los circuitos. El piloto de Gresini Team, muy adaptado ya a la filosofía de la escudería italiana, nos ha sorprendido lanzándose en una valiente tumbada sobre los fogones del camión-hospitality de su equipo.

El secreto de su pizza preferida está en combinar ingredientes que aparentemente no son demasiado compatibles, un cierto toque picante y, como veréis en la video-receta, la velocidad que no falte, incluso a la hora de hornear... y que no falte el jamón, pero no exactamente para incluirlo en el plato.

Alex Márquez | MotoGP

La receta para ganar un Gran Premio

El pequeño de los Márquez tiene claro los ingredientes necesarios para ganar una carrera de MotoGP, empezando, reconoce que "un poco de suerte" es vital para un triunfo en la máxima categoría del motociclismo.

Alex Márquez | MotoGP

Pero el principal ingrediente en su vida como piloto es "trabajar, me gusta trabajar, prepararme para pilotar la moto. Para ser uno bueno, dice "hay que saber muchas cosas sobre la moto, pero también amar las motos y las carreras, porque si de verdad amas este deporte, te devuelve el doble de lo que tú le das", afirma.

Alex Márquez | MotoGP

Y volviendo a lo que se necesita para llegar a la meta el primero, lo tiene claro. "Además de la suerte, lo más importante es la constancia y no perder la motivación. Si vas sumando podiums, al final la victoria llegará".