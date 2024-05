Marc Márquez piropea a Ducati : "Volvemos a bailar con las más guapas"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez se ha mostrado optimista sobre sus opciones en el Gran Premio Monster Energy de Catalunya que se disputará el próximo fin de semana en el Circuit de Barcalona-Catalunya en Montmeló, ya que, con el cambio de Honda por Ducati, vuelve "a bailar con las (motos) más guapas".

"Después de cuatro años con muchas lesiones y de que no salieran los resultados, empiezas a dudar de ti mismo. Decidí hacer un cambio con el objetivo de volver a disfrutar y ser competitivo, y me está saliendo bien: estamos en la pomada", destacó Márquez durante la presentación oficial de la carrera, que se realizó este miércoles en el Monasterio de Sant Miquel del Poble Espanyol de Barcelona.

"Para mí, solo el hecho de estar luchando de tú a tú con los dos pilotos que van más rápido encima de una Ducati, (Jorge) Martín y Pecco (Bagnaia), ya es mucho", se sinceró el de Cervera.

Y es que, tras encadenar dos segundos puestos en Jerez y Le Mans, Márquez ya es tercero en la general, y en el Circuito de Barcelona-Catalunya buscará una victoria que se le resiste desde octubre de 2021, cuando ganó en Misano.

Eso sí, el piloto catalán quiso recordar que Montmeló, donde ha ganado tres veces, nunca se le ha dado especialmente bien: "A nivel de trazado, este circuito no es de mis puntos fuertes, pero luego tienes el empuje de la afición, que ayuda mucho, así que lo intentaremos este fin de semana con una moto diferente".

En cualquier caso, el ocho veces campeón del mundo quiso dar un consejo a la afición: "Si tenéis cuatro duros, ponedlos en una Aprilia, que aquí siempre han ido muy rápido", afirmó sonriente.

Una opinión que compartió su hermano Álex. "Es un circuito donde las Aprilias vuelan, como se ha visto los últimos años", apuntó el menor de los Márquez, quien también ha ganado tres veces en el circuito de Barcelona-Catalunya, un trazado que le gusta "mucho" porque se ajusta a su estilo de pilotaje.

Para Álex Márquez, compañero de equipo de su hermano Marc y undécimo en la clasificación general, "correr en Montmeló siempre hace que des un punto más" y firma "repetir el cuarto puesto de Jerez", un resultado que considera que le permitiría "seguir creciendo".

Junto a los hermanos Márquez también estuvo presente en el acto de presentación otro piloto catalán, Aleix Espargaró, que con su Aprilia fue el absoluto dominador del GP de Catalunya del año pasado, "en una fin de semana increíble, que es casi imposible de superar", recordó.

El mayor de los Espargaró no está consiguiendo esta temporada los resultados esperados. "Pero no estamos lejos, vamos séptimos y tengo 10 puntos más que el año pasado. Me gustaría tener más podios, pero la competencia también ha subido y lo importante es que la moto funciona bien y es más competitiva que la de 2023", concluyó.