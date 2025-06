Maverick Viñales dice tener "fe" en su moto y en su actuación en Aragón

Maverick Viñales, piloto español de KTM, de cara al Gran Premio de Aragón de este fin de semana, ha declarado que que tiene "fe" en su moto y que cree que Aragón será un "buen circuito" para sus intereses.

"Sin duda, Silverstone no ha sido nuestro mejor fin de semana de la temporada, pues hemos tenido varios problemas, pero también hemos comprendido algunas de nuestras debilidades en condiciones difíciles, lo cual es muy importante para nosotros, porque significa que hemos identificado un área en la que trabajar para mejorar nuestro paquete, justo antes de la prueba de Aragón", explicó el piloto español de KTM en un comunicado de su equipo.

"Será importante trabajar bien desde el viernes para intentar llegar a la Q2 y conseguir una buena posición de salida. Disfruto mucho de MotorLand y será estupendo correr en casa, en España, con la familia y los amigos", puso de relieve.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, reconoció que Silverstone "fue muy difícil" para ellos, pero incidió en que llegan a Aragón "con la motivación de hacerlo bien y, con suerte, lograr las mejoras" que buscan.

"Justo antes del fin de semana de Aragón, voy a Austria para hacer algunas pruebas aerodinámicas específicas que espero que nos ayuden a progresar como necesitamos, y también tenemos una prueba importante en Aragón el lunes después de la carrera que debemos aprovechar", detalló el piloto italiano.

"Espero que KTM me ayude y apoye con nuevas ideas. Me gusta mucho MotorLand, pero por ahora tenemos que ser realistas con respecto a nuestro nivel, ya que estamos lejos de los demás porque no me siento bien con la moto, así que debemos ir paso a paso, empezando el viernes, y ver cómo va a partir de ahí", señaló Enea Bastianini