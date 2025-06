"Soy consciente, pero no sabemos lo que es verdad y lo que no": Marc Márquez, cauto ante el futuro de Jorge Martín

1043 días y 53 carreras después, Aragón devolvió a Marc Márquez la luz y la sonrisa, esa que tanto se había apagado y ocultado en las últimas temporadas. Este fin de semana, el piloto de Ducati y líder indiscutible del Mundial vuelve al circuito de MotorLand en el que ha conseguido seis triunfos en la categoría reina, otra en Moto2, cinco poles y donde ha sido el único piloto en bajar de 1:46 (1:45.801). Antes de entrar en 'modo campeonato', Marc inauguró este martes un concesionario en Barcelona de la marca italiana. A la salida del acto, fue preguntado por la prensa sobre el principal objetivo del año con la moto referencia de toda la parrilla y sobre el 'caso' Jorge Martín y Aprilia.

"Aragón fue un un punto de inflexión. Volver a ganar una carrera después tantas sin hacerlo era mi objetivo. Es un circuito que se me da bastante bien, aunque no te puedes fiar. Austín también es de unas condiciones parecidas y el domingo nos fuimos con un '0' entre las manos. Hay que estar concentrados y con confianza. Recuperar esa tensión y adrenalina es clave, al fin y al cabo son cosas que te hacen estar ahí", analizaba.

"Tenemos la moto referencia en toda la parrilla"

El objetivo del '93' está claro: luchar por el título. Marc es consciente y más con la Ducati de esta temporada, que se encuentra muy por encima del resto: "Es el objetivo, está claro. Tenemos la moto referencia en la parrilla con el equipo a batir. A pesar de ello hay que seguir trabajando para ser competitivos en todas las carreras"

Marc Márquez, con su Ducati, en el último GP de Gran Bretaña | Getty Images

A lo largo de toda la temporada se ha comentado en numerosas ocasiones que la Ducati estaba hecha para el de Cervera, pero la realidad es otra: "Uno de mis puntos fuertes es saber adaptarme. Es cierto que es una moto que va en las primeras posiciones con Alex y Pecco, pero hay que controlarla. Si no fuese por las últimas carreras, Bagnaia también estaría cerca. Siempre se puede mejorar aunque vayas al límite. Hoy en día diría que mi conducción es diferente a la del pasado. Llevamos un tercio del campeonato, esto es muy largo y pueden pasar muchas cosas".

"El tendrá sus razones"

Una de las noticias del mes y del año en MotoGP ha sido la decisión de Jorge Martín de abandonar Aprilia en 2026. Ante su marcha, Marc no se ha querido mojar, pero sí ha confirmado que está al tanto de todo lo que sucede: "Sí, me he enterado. Quiero esperar hasta que Jorge y su equipo hablen sobre ello, no sabemos lo que es verdad y lo que no. Soy consciente de que lo que está pasando y él tendrá sus razones. Esperemos que se recupere rápidamente y vuelva a las pistas lo antes posible", indicó.