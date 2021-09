Esta prueba de 'Pickups & Furious' mide la destreza y técnica de los pilotos

Se trata de un circuito en lo que lo importante no es solo llegar antes, sino no caerse. Son las barras de equilibrio. Un circuito muy técnico en el que los pilotos deben sortear diferentes giros y situaciones delicadas que pondrán a prueba su manejo del pickup. Si no lo hacen bien, corren el riesgo de caerse y destrozar su vehículo. El Hummer H2 que abre la carrera es enorme y tendrá serias dificultades para terminar la prueba.