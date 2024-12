Las consecuencias del cambio climático se hacen sentir en un lugar tan inhóspito como Alaska

Ricko Dewilde está con su hijo Skylar en un remoto lugar de Alaska. El pequeño nació en la ciudad, pero Ricko quiere que se acostumbre a la vida salvaje y no pierde ocasión de pasar largas temporadas con él para enseñarle cómo funciona la naturaleza y todo lo que la rodea.

Está preparando el trineo para hacer una larga ruta de unos 60 kilómetros, pero Ricko teme que se puedan encontrar con hielo fresco, algo muy peligroso que cada vez es más habitual por estos lugares. La idea es abrir nuevos caminos y llegar a su cabaña, el lugar donde Ricko creció y que está deseando enseñar a su pequeño. Durante el recorrido aparece lo que más temía, el hielo fresco; no debería estar aquí, pero las temperaturas ahora no son tan frías como lo solían ser y el cambio climático tiene mucho que ver. Se trata de una fina capa de hielo muy inestable que si no se evita, puede romperse y acabar con ambos sumergidos en aguas congeladas. El pequeño Skylar tiene un poco de miedo por lo que pueda suceder.