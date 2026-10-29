Sue Aikens encuentra unas huellas enormes de un carcayú cerca de su campamento

En Kavik, en plena naturaleza salvaje de Alaska, Sue Aikens se lleva una sorpresa mientras recorre los alrededores de su campamento. La protagonista de Vida bajo cero descubre unas enormes huellas en la nieve que podrían pertenecer a un carcayú, un animal salvaje conocido por su fuerza y ferocidad.

Intrigada por el hallazgo, decide seguir el rastro hasta llegar a una enorme roca. Sue sospecha que el animal podría estar escondido detrás y se aproxima con mucha precaución, consciente del peligro que supondría encontrarse cara a cara con él.

Sin embargo, al acercarse descubre que no hay nadie. Las huellas continúan por la nieve, lo que la lleva a pensar que el carcayú podría tener una madriguera en las inmediaciones.

Aunque no consigue ver al animal, Sue se muestra satisfecha con la experiencia. Lejos de sentirse decepcionada, reconoce que estos encuentros con la naturaleza son parte de lo que hace tan especial su vida en Alaska. "No me siento mal por no haber visto al carcayú de cerca. Tengo la vivencia y eso enriquece mi vida", afirma.