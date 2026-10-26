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Megadocs se adentra en la edad de piedra para investigar Carnac

¿Cómo movían toneladas de piedra en la antigüedad sin ruedas?

Megadocs se adentra en la edad de piedra

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Esta semana en Megadocs nos hemos adentrado en la interesante edad de piedra para descubrir muchas curiosidades. En concreto, nos situamos en la Bretaña francesa en el monumento de Carnac.

Los monumentos de piedras se remontan a antes de la civilización. La edad de piedra produjo monumentos que aun se mantienen en pie.

Pueden alcanzar hasta los 9 metros de altura y 22 toneladas. ¿Cómo lo hicieron? Son enigmas de la ingeniería.

Todavía no existían ni las herramientas de metal ni la rueda. Sus orígenes están rodeados de misterio, porque poco se sabe de las personas que las construyeron. Pero la ciencia empieza a revelar estos secretos.

Uno de los más antiguos y grandes se encuentran en el noroeste de Francia, en la costa de Bretaña, Carnac, del 4.500 antes de cristo, del neolítico. Se cree que es el megalito más antiguo de Europa. Se trata de diez mil piedras en posición vertical y tiene casi 12 kilómetros cuadrados.

No se sabe cómo lo planearon, pero fue un reto porque está construido a gran escala. Y ha dado lugar a más ideas a lo largo de los siglos. Una de la leyenda más común es que se trata de personas petrificadas en el lugar donde celebraron sus rituales. Pero nada se sabe de esos posibles ritos. Otros dicen que podría ser un calendario astronómico.

Las piedras son de granito macizo de la zona. ¿Cómo podían dar forma a esos bloques? Es otro misterio.

Los dólmenes de Carnac son pruebas de ingeniería más complejos. Hay unos cincuenta en la zona. Las piedras que alcanzan toneladas se superponen hasta formar una cámara.

También se cree que pudieron ser tumbas colectivas, aunque en los suelos ácidos de Bretaña nunca se han encontraron restos humanos.

La ingeniería con la que se llevara a cabo no la conocemos, pero puede que inspirara tareas que se realizan hoy en día, cuando hacer túneles bajo montañas de piedra sigue siendo una tarea ardua.

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