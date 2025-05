Tom Oar usa sus conocimientos para curtir pieles tras cazar su primer zorro rojo en 43 años

Cada año como hace más de medio siglo, Tom Oar ha estado en el norte de las Rocosas de Montana para recibir al invierno. En todo este tiempo ha atrapado a todas los animales conocidos de estas tierras excepto a uno.

Hace poco logró capturar un zorro rojo, el primero que caza desde que vive aquí. No se trata de una especie en peligro de extinción, pero es un entorno en el que el zorro no se encuentra cómodo y por eso no lo suele frecuentar, de ahí la rareza de su captura.

Ahora Tom está decidido a hacerse un bonito gorro con su piel, pero necesita llevar a cabo un proceso de curtido y aislamiento para que sea resistente al agua.