Enfrentamiento en alta mar entre dos tripulaciones por viejas cuentas pendientes

El 'Pin Wheel' de Tyler McLaughlin hace un tiempo que se mudó desde New Hampshire a Gloucester para entrar de lleno en la batalla de la pesca del atún rojo. No le ha ido mal hasta la fecha, pero no todos en el puerto han recibido con agrado su llegada.

TJ Ott, capitán del 'Hot Tuna', tiene cuentas pendientes con él. Le acusa de haberle robado el lugar donde solía pescar y no está dispuesto a dejárselo en bandeja. Asegura que, cuando Tyler trabajaba para él, le robó la localización del banco de atunes donde faenaba y ahora pretende quedarse allí. Tyler lo niega, pero entre ambos la relación es más que tensa.