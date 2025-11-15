Kévin rueda el coche mientras Samuel intenta sacar ventaja en la carrocería

En el cuarto día del reto, lo importante es sacar el coche a carretera.

La prueba dinámica es vital para cerrar la parte mecánica y pasar a la carrocería, terreno donde Kévin flojea. Estaba tan centrado en el que el motor funcione, que sin darse cuenta ha dejado la carrocería en segundo plano.

Kévin ha sabido sacar todo el que partido que sabe a la mecánica de su coche y ha salido a probarlo regodeándose delante de Samuel, que está bastante cabreado con el coche que le ha tocado y tiene que remontar.

Pero ahora llega la parte que más le cuesta al concursante del mono rojo: la carrocería. Él se defiende diciendo que en el mundo del motor la mecánica y la chapa son oficios diferentes.

Aun así, la chapa se está complicando para ambos concursantes. Las piezas pesan, requieren de mucho cuidado y precisión.

Tiene que desmontar lo que tiene que pintar y lijar, para crear micro arañazos y que la pintura agarre.