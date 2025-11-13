Top Mecanic

Kevin se enfrenta a un coche sin nada en el interior: ni volante ni asientos

A este mecánico no se le da muy bien la carrocería, así que este coche destrozado es, en apariencia, su proyecto ideal.

Kevin y Samuel son los nuevos concursantes de Top mecanic. Ambos tienen casi la misma edad y cuentan con unos quince años de experiencia en el taller. Sin embargo, parece que Samuel es más polivalente, mientras que Kevin, experto en restauración y amante de la competición, tiene como punto débil la carrocería y el estrés bajo presión.

Veremos cómo se las arregla, porque la tarea que les ocupa es de una magnitud enorme y solo pueden permitirse un error.

Ante ellos tienen un Citroën DS3 con la delantera destrozada y la trasera hundida; y un Renault Clio sin interior, ni volante ni asiento ni motor.

Este tiene trampa, porque solo hay que desmontarlo y buscarle piezas nuevas. Y la suerte ha querido que en el sorteo vaya a parar a Kevin, para el que en principio tenía una ventaja: como no tiene carrocería, es mejor para él.

Ahora llega la parte divertida para ambos: buscar sus modelos en concreto entre las decenas de coches que hay en el desgüace y que tengan las piezas y partes del vechículo que ellos necesitan, para montarlas en sus coches.

