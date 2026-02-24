Vida bajo cero

Johnny Rolfe desafía el hielo de Alaska con la pesca fija para conseguir alimento

Sin carne fresca en casa y con -20 °C en el exterior, Johnny Rolfe se adentra en un lago helado para intentar pescar lotas mediante el método tradicional de pesca fija.

A Johnny Rolfe ya no le queda carne fresca en casa, así que no tiene más remedio que salir a pescar pese a las durísimas temperaturas de Alaska. En su moto de nieve y acompañado de su inseparable perro, se dirige hasta un lago helado con la esperanza de hacerse con algún ejemplar.

Para ello recurre al método de la pesca fija, una técnica que consiste en atar un sedal con un cebo al extremo de un poste o vara y sumergirlo en el agua a través de un agujero practicado previamente en el hielo. Como cebo utiliza el mismo pez que empleó para atrapar martas, porque en Alaska nada se desperdicia y todo se reutiliza.

La intención de Johnny es capturar lotas, peces que suelen moverse en aguas poco profundas durante el invierno. ¿Logrará atrapar alguna bajo el hielo?

