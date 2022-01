Cristóbal Soria: "Me encantaría, pero me temo que Messi no volverá al Barça"

¡La que está generando la cena! Xavi Hernández, Busquets, Messi y Jordi Alba estuvieron cenando juntos en un restaurante de Barcelona y el encuentro ha desatado todo tipo de rumores, como lo sería la vuelta del argentino a la ciudad condal.

Lobo Carrasco se ha mostrado muy ilusionado con el posible regreso de Messi al club azulgrana, pero Cristóbal Soria ha cerrado totalmente las puertas a esa opción. "Me encantaría, pero me temo que Messi no volverá al Barça", ha afirmado el tertuliano en El Chiringuito. ¡No te lo pierdas!