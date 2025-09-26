Especial El Chiringuito de Jugones por el primer Derbi de la temporada, este sábado en Mega, con Josep Pedrerol

Programas

El Chiringuito de Jugones, el espacio que encabeza Josep Pedrerol, cubrirá con una edición especial el primer derbi de la temporada LaLiga EA Sports que enfrentará al Atlético de Madrid con el Real Madrid.

El Chiringuito de Jugones, el programa estrella de la noche deportiva, regresa con sus especiales de referencia en la televisión, este sábado, en Mega. A partir de las 00:00 horas, el espacio que encabeza Josep Pedrerol, desplegará un potente equipo humano y técnico para cubrir con una edición especial el primer derbi de la temporada LaLiga EA Sports que enfrentará al Atlético de Madrid con el Real Madrid.

El equipo 'colchonero' se encuentra a nueve puntos de los 'merengues', por lo que no puede permitirse un nuevo traspié en este apasionante partido si no quiere alejarse de la cabeza de la Liga. Por este motivo, la tertulia deportiva líder de la noche estará, una vez más, en todos los puntos calientes que rodea al estadio Metropolitano, donde se genere la información de la mano de Pedrerol. También ofrecerá toda la polémica arbitral, las ruedas de prensa y la opinión de los protagonistas, comentadas y analizadas en el espacio con Pedrerol y su amplio equipo de colaboradores, desde todos los puntos de vista.

El programa también se podrá seguir fuera de España en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de atresplayer. Previamente, 'El Chiringuito Inside' arrancará en sus redes sociales (YouTube, Meta, X, Kick y Twitch) a las 14:00 horas.

Un mes más, la tertulia deportiva líder de la noche

En lo que llevamos de septiembre, 'El Chiringuito de jugones' promedia 549.000 espectadores únicos, 166.000 seguidores y un 4,3% de cuota de pantalla, datos que le mantienen como líder temático un mes más. Además, mejora medio punto respecto al arranque de la temporada pasada (3,8%) en el mismo periodo.

El 14 de septiembre, el programa capitaneado por Josep Pedrerol logró récord con su mejor marca desde el 11 de mayo (día del Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid). Arrasó así con un 5,9% de cuota, 233.000 seguidores de media y 712.000 espectadores únicos.

