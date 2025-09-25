Los armeros construyen una hoja clave en la Guerra de Secesión

Los herreros tienene ante sí un reto cargado de historia. Pero antes de meterse en faena, deben que elegir con qué tipo de acero quieren hacer sus hojas: con las bolitas de metralla o con las bolas de cañón, todas de acero de alto carbono de buena calidad.

Se enfrentan a una hoja interesante: una pieza icónica de la historia, que tuvo su apogeo en el siglo XIX, durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, aunque hoy en día no sea tan famosa.

Se trata del mondadientes Arkansass, muy útil durante la mitad de 1880 y que usaron los soldados durante la guerra, tanto para el combate como para la propia supervivencia.

Los armeros tienen que seguir, como siempre, unos parámetros determinados.

¿Serán capaces ellos también de hacer historia?