Así funciona Soplado a fuego: el programa en el que los artistas del vidrio mostrarán todas sus hablilidades

Bienvenidos a Soplado a fuego. Los participantes llegan a este programa dispuestos a jugar con juego.
Entre sus manos tienen la oportunidad de mostrar sus creaciones hechas sobre vidrio y nosotros estamos deseando verlas.
Para llevarlo a cabo, los artistas disponen de todo tipo de herramientas para moldear, cortar y torcer, hornos de recalentamiento para mantenerlo caliente mientras esculpen y hornos de recocido para que el vidrio se enfríe lentamente sin agrietarse. Tienen hornos para fundir el vídeo, cañas de soplado para inflarlo, y pontiles para manejarlo.
Cada vez recibirán un reto de soplado que tendrán que relizar en un tiempo determinado. El objetivo es diseñar y crear una pieza original de arte en vidrio.
Solo uno de ellos se convertirá en el ganador de Soplado a fuego en cada programa y recibirá un cheque 60 mil dólares y alguna recompensa más.
Lo más importante es trabajar bien e impresionar al jurado, compuesto por la jueza residente Katherine Gray y un juez invitado, que cambiará en cada programa. Porque si esto no ocurre, los participantes tendrán que abandonar el taller.
