Forjado a Fuego

Momento destacado

La herrería se convierte en un casino: la ruleta les da las pautas a seguir

El azar dirige esta prueba. Depende de lo que los armeros obtengan en el juego, tienen que seguir un camino u otro para hacer sus hojas.

Forjado a fuego - La herrería se convierte en un casino: la ruleta les da las pautas a seguir

Bienvenidos al casino de juego de Forjado a fuego. En esta prueba, hay que girar la rueda de la forja y para saber la técnica a usar en la primera ronda.

Algunas de las opciones son tan sencillas como “Elige tú la técnica”, pero hay otras más difíciles como un Damasco arrollado.

Además, se enfrentan a cinco cartas boca abajo que, al levantarlas, dará un parámetro para el encabado de la segunda fase

Si no les gusta, los participantes pueden tirar otra vez. Pero eso restará cartas en la segunda ronda, por lo que habrá menos opciones.

Sea lo que sea lo que salga, con ello tienen que construir una hoja de factura propia. Y el punto del que parten está en manos del azar. ¡A jugar!

