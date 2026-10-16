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Tres piezas a forjar en un mismo reto: así es el desafío para ser dobles campeones
Los herreros tienen cinco horas para forjar las tres piezas de damasco. ¡Tienen el triple de posibilidades de que algo falle!
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Grady Powell cuenta a los herreros el nuevo reto para convertirse por segunda vez en Campeones de Forjado a fuego. En esta ocasión tienen también dos rondas para fabricar una hoja de principio a fin. Pero no es una hoja cualquiera.
En el primer desafío, que durará cinco horas, no van a fabricar la hoja que más les represente o mejor se les de. Van a fabricar una daga, una de las hojas que en más apuros ha puesto a anteriores concursantes.
Pero eso no es todo, tienen que utilizar pilas de acero al carbono para que fabriquen las dagas con acero de damasco y cada uno tiene sus tres pilas. Las dagas serán de triple damasco. Lo que significa que la hoja, la guarda y el pomo tienen que forjarse cada uno a partir de una pila distinta de acero de damasco. Y el lingote para la hoja tiene que tener mínimo 50 capas.
Fabricar una daga ya es bastante complicado y ahora además piden hacer tres lingotes de damasco para una sola pieza. ¡Van a tener que correr!
Comprobarán la resistencia cortando un tronco y un saco de boxeo.
Puede ser su última oportunidad de grabar su nombre en el trofeo como ganadores por segunda vez del título de Campeón de Forjado a fuego.
Si pensaban que se lo iban a poner fácil ¡se equivocaban!
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