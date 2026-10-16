Forjado a Fuego

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Tres piezas a forjar en un mismo reto: así es el desafío para ser dobles campeones

Los herreros tienen cinco horas para forjar las tres piezas de damasco. ¡Tienen el triple de posibilidades de que algo falle!

Tres piezas a forjar en un mismo reto: así es el desafío para ser dobles campeones

Publicidad

mega
Publicado:

Grady Powell cuenta a los herreros el nuevo reto para convertirse por segunda vez en Campeones de Forjado a fuego. En esta ocasión tienen también dos rondas para fabricar una hoja de principio a fin. Pero no es una hoja cualquiera.

En el primer desafío, que durará cinco horas, no van a fabricar la hoja que más les represente o mejor se les de. Van a fabricar una daga, una de las hojas que en más apuros ha puesto a anteriores concursantes.

Pero eso no es todo, tienen que utilizar pilas de acero al carbono para que fabriquen las dagas con acero de damasco y cada uno tiene sus tres pilas. Las dagas serán de triple damasco. Lo que significa que la hoja, la guarda y el pomo tienen que forjarse cada uno a partir de una pila distinta de acero de damasco. Y el lingote para la hoja tiene que tener mínimo 50 capas.

Fabricar una daga ya es bastante complicado y ahora además piden hacer tres lingotes de damasco para una sola pieza. ¡Van a tener que correr!

Comprobarán la resistencia cortando un tronco y un saco de boxeo.

Puede ser su última oportunidad de grabar su nombre en el trofeo como ganadores por segunda vez del título de Campeón de Forjado a fuego.

Si pensaban que se lo iban a poner fácil ¡se equivocaban!

Mega » Programas » Forjado a Fuego » Mejores momentos

Publicidad

Programas

Los herreros tienen que forjar utilizando dos técnicas al mismo tiempo

Los herreros tienen que forjar utilizando dos técnicas al mismo tiempo

¡Más de 65 kilómetros en trineo! Andy y Denise se enfrentan a una dura travesía por Alaska

¡Más de 65 kilómetros en trineo! Andy y Denise se enfrentan a una dura travesía por Alaska

Ezkurdia y Albisu se enfrentan este domingo a Elordi y Mariezkurrena II en la gran final del Masters CaixaBank

¡La emoción de la pelota vasca llega a Mega! Ezkurdia y Peio Etxeberria se enfrentan en los cuartos de final del Campeonato del Cuatro y Medio

MEGA DOCS, la gran ventana de MEGA a los mejores documentales, se estrena este lunes con Ingenieros de la antigüedad
A partir de las 21:30 horas

MEGADOCS, la gran ventana de Mega a los mejores documentales, se estrena este lunes con Ingenieros de la antigüedad

Tres piezas a forjar en un mismo reto: así es el desafío para ser dobles campeones
Momento destacado

Tres piezas a forjar en un mismo reto: así es el desafío para ser dobles campeones

Chip y Agnes, atrapados en una fuerte ventisca mientras recogen leña para sobrevivir al invierno de Alaska
Momento destacado

Chip y Agnes, atrapados en una fuerte ventisca mientras recogen leña para sobrevivir al invierno de Alaska

Lo que parecía una tarea rutinaria se convierte en todo un desafío para Chip y su mujer, Agnes. Se enfrentan a una fuerte ventisca mientras intentan recoger leña.

Los herreros se disputan La Copa de Campeones
Momento destacado

Los herreros no se atreven a templar en agua

Forjado a fuego busca ampliar el número de dobles ganadores en el programa. Los herreros se disputan La Copa de Campeones.

Sue Aikens, a punto de quedarse atrapada en plena tundra de Alaska por culpa de la nieve

Sue Aikens, a punto de quedarse atrapada en plena tundra de Alaska por culpa de la nieve

Los herreros tienen que forjar con chatarra de competiciones anteriores

Los herreros tienen que forjar con chatarra de competiciones anteriores

Andy fabrica su propio carbón vegetal en Alaska con un ingenioso método casero

Andy fabrica su propio carbón vegetal en Alaska con un ingenioso método casero

Publicidad