Andy fabrica su propio carbón vegetal en Alaska con un ingenioso método casero

En Eagle, a 190 kilómetros al sur del círculo polar ártico, viven Andy Bassich y su mujer, Denise Becker. Para reducir la carga de su vida diaria y aumentar su capacidad de cultivar alimentos en su huerto, Andy ha trazado un plan para producir biocarbón, una sustancia de carbón vegetal elaborada a partir de la quema de materia orgánica.

Pero, primero, debe construir una estufa de gasificación, un dispositivo esencial para el proceso, y lo va a hacer con un bidón de desecho. En este estilo de vida, las habilidades le dan seguridad. "Hay que ser creativo y continuar ideando formas nuevas e innovadoras de hacer las cosas".

Denise está impresionada con el gasificador que ha preparado Andy. Los resultados han sido muy buenos, gracias al biocarbón que han obtenido podrán enriquecer el suelo y mejorar sus cultivos, aumentando así su producción.