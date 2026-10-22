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Chip y Agnes, atrapados en Alaska por una violenta tormenta: vientos de 80 km/h y riesgo de congelación

El matrimonio Hailstone se ve obligado a permanecer dos días encerrado en su campamento de Kiwalik debido a un fuerte temporal. Salir al exterior podría poner sus vidas en peligro.

Chip y Agnes, atrapados en Alaska por una violenta tormenta: vientos de 80 km/h y riesgo de congelación

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En Kiwalik, Alaska, Chip Hailstone y su mujer, Agnes, se encuentran atrapados en su campamento. Los fuertes vientos, que alcanzan los 80 kilómetros por hora, hacen que resulte extremadamente peligroso salir al exterior. Por eso, el matrimonio deberá permanecer refugiado durante dos días, hasta que amaine la tormenta.

"Si sales a la intemperie con la piel descubierta, se te podría congelar en cinco minutos o menos", advierte Agnes, consciente de los riesgos que supone enfrentarse a estas condiciones meteorológicas extremas.

Además, la ubicación de su campamento, en mitad de una extensa llanura, complica todavía más la situación. Al no haber árboles ni puntos de referencia, podrían desorientarse fácilmente y acabar perdiéndose en medio del temporal.

Mientras esperan a que mejore el tiempo, Agnes decide aprovechar las horas de encierro para confeccionar una funda de piel de caribú con la que proteger su termo de café y evitar que se enfríe.

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