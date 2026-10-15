Chip y Agnes, atrapados en una fuerte ventisca mientras recogen leña para sobrevivir al invierno de Alaska

En Kiwalik, a tan solo 60 kilómetros al sur del círculo polar ártico, Chip y Agnes Hailstone desafían las condiciones extremas del invierno para recoger la leña que cortaron y apilaron a principios de año.

Sin embargo, lo que parecía una tarea sencilla se complica cuando una fuerte ventisca azota la zona. A pesar del temporal, ambos se suben a su moto de nieve, decididos a recuperar la madera que necesitan para mantener caliente su campamento.

Pero las dificultades no terminan ahí. Mientras Agnes ayuda a su marido a cargar la leña, la cadena de la motosierra se suelta, obligándoles a regresar a casa para repararla con el frío extremo, la nieve y el viento en su contra.