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Denise se enfrenta a un nuevo reto en Alaska: cazar un pato para poder sobrevivir

La primavera ha llegado a Calico Bluff, pero las condiciones siguen siendo complicadas. Denise Becker sale en busca de alimento y, aunque todavía es una novata con las armas, consigue abatir un pato.

Denise se enfrenta a un nuevo reto en Alaska: cazar un pato para poder sobrevivir

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En Calico Bluff, donde vive Denise Becker, ya ha llegado la primavera y la protagonista decide salir a pescar a un lago de enormes dimensiones para conseguir algo de alimento.

Aunque las temperaturas empiezan a subir, todavía quedan placas de hielo flotando en el agua. Mientras observa el entorno, Denise divisa un pato y decide intentar cazarlo. "Todavía soy una novata en disparar y cazar", reconoce.

La protagonista sabe que no puede desaprovechar la ocasión, ya que solo tiene una oportunidad para abatir al animal. Conseguir comida en este entorno salvaje no siempre resulta sencillo y Denise es consciente de que debe aprovechar todos los recursos que le ofrece la naturaleza. "No me queda otra que capturar animales para poder sobrevivir", asegura.

Finalmente, consigue abatir al pato y regresar con una pieza que le permitirá alimentarse durante los próximos días. Una pequeña victoria para Denise, que sigue aprendiendo a desenvolverse en las duras condiciones de Alaska.

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