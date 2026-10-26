Jessie Holmes pone a prueba una potente bomba para construir una piscina de agua fría junto a su sauna

Jessie Holmes no deja de buscar nuevas formas de mejorar su vida en Alaska. Después de construir una sauna que utiliza habitualmente, el protagonista de Vida bajo cero tiene un nuevo proyecto entre manos: crear una pequeña piscina de agua fría junto a ella para poder refrescarse después de cada sesión. Pero, para conseguirlo, necesita una potente bomba de agua.

A principios de invierno, Jessie construyó una sauna que se ha convertido en una parte fundamental de su rutina. "La uso cuatro veces a la semana como mínimo", asegura. Ahora quiere completar la experiencia con una piscina en la que poder zambullirse después de disfrutar del calor de la sauna. ¡Y está decidido a conseguirlo!

Para llevar a cabo su proyecto, Jessie necesita comprobar el funcionamiento de una bomba capaz de transportar grandes cantidades de agua en poco tiempo, aunnque requiere un generador potente. Hasta ahora, conseguir agua suponía un gran esfuerzo para el aventurero, que tenía que recoger entre 200 y 400 litros diarios y subirlos por una rampa empinada. "En días calurosos suelo necesitar unos 400 litros solo para los perros, el huerto y la sauna", explica.

Por suerte, las primeras pruebas son un éxito y todo apunta a que la bomba funciona correctamente. Ahora que puede llevar agua directamente hasta su casa, Jessie está más cerca de cumplir su objetivo. ¡El siguiente paso será ponerse a cavar para construir su esperada piscina de agua fría!