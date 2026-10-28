¡Un paisaje que deja sin aliento! Jessie descubre la majestuosa belleza de las montañas nevadas de Alaska

En Alaska, Jessie Holmes lleva cuatro años planeando una expedición a las montañas para explorar nuevos territorios y, por fin, ha decidido hacer realidad su sueño. "Si no lo hago ahora, siento que nunca llegaré a hacerlo", asegura convencida.

La aventurera sabe que durante el recorrido tendrá que enfrentarse a fuertes avalanchas y grandes cantidades de nieve. Por eso, se prepara a conciencia y lleva raquetas de nieve y provisiones suficientes por si su moto de nieve sufre alguna avería.

Su plan es utilizar la moto de nieve para abrir camino y evaluar el terreno. Una vez que encuentre la ruta adecuada, realizará el recorrido acompañada de sus perros.

"Este paisaje me deja sin aliento", confiesa mientras contempla las impresionantes montañas que la rodean.

Sin embargo, la travesía no resulta tan sencilla como esperaba. Durante el recorrido, su moto de nieve queda atascada en una pendiente y se ve obligada a descargar el trineo que transporta para poder continuar.

Finalmente, después de recorrer unos 25 kilómetros, consigue llegar a su destino y queda maravillada ante la belleza del paisaje.

Rodeada de enormes montañas y completamente sola en medio de la naturaleza, Jessie disfruta tanto de la experiencia que decide regresar cada día para recorrer la zona con sus perros.