Ricko y sus hijos construyen una alfombra con hojas de abeto

Nos situamos en las inmediaciones del Río Koyukuk, a 122 km al sur del círculo polar ártico.

Seguimos la vida de Ricko Dewilde y sus hijos, Skyler y Skarlett. Los niños y él han montado una tienda y quiere colocar algo en el suelo para que no esté mojado. Así que tienen que buscar abetos en flor, para coger ramas y hacer una alfombra.

El objetivo principal es enseñar a sus hijos todo lo que él sabe, porque no va a estar siempre a su lado, así como hizo su madre con él. Le da muchos recursos y conocimientos.

Enseña a sus hijos a sujetar el barco con una piedra y unos cabos. Y les indica que, cada 30 metros, tienene que girar para ver por dónde vienen. Así como recordar dónde estaba el sol cuando dejaron el barco. También deben cortar ramas en el camino o hacer marcas que puedan seguir al regresar.

Asegura que a veces todo parece igual cuando vuelves con la carga encima. Lo importante es saber volver al barco. Es como quien enseña a los niños a cruzar la calle en una ciudad. Pero ellos viven en plena naturaleza y es lo que toca

También es importante coger ramas de muchos árboles, para no hacer demasiado daño a uno solo, porque le saldrán más ramas.