Una 'rompehuesos' de 1869 y dos libros únicos de bicicletas: la última adquisición de Mike Wolfe

Mike Wolfe viaja a Connecticut para visitar a Tom, un coleccionista especializado en reparar carrocerías de coches antiguos. Le sorprende que viva en una casa pequeña y que tenga todos sus objetos a la vista, en lugar de guardarlos en cajas. "Las piezas que colecciono suelen ser atractivas y con interés histórico", explica Tom, quien además dispone de trasteros para almacenar sus adquisiciones.

Mike le muestra su lista de búsqueda, radios, motos, piezas de granito y gramolas, y, entre todas las cosas, se interesa por una bicicleta sin manillar conocida como la 'rompehuesos', de 1869. Este modelo fue una moda de la época y se fabricó tanto en fábricas como en herrerías. Tom ha llegado a tener más de diez bicicletas similares.

Al final, Wolfe cierra un trato: por casi 5.000 dólares adquiere la 'rompehuesos' y dos libros de patentes de bicicletas de entre 1830 y 1880, muchas de ellas desconocidas. "Es un material excepcional, para mí es material de museo", afirma Mike.