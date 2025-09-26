Andy y Denise construyen un trimarán, una casa flotante solar para navegar por Alaska

En Calico Bluff, Andy Bassich y su mujer Denise Becker viven de forma autosuficiente con paneles solares y turbinas eólicas. Sin embargo, seguían usando gasolina para mover su lancha. Para poner fin a esto, Andy ideó un proyecto ambicioso: construir una embarcación solar. Durante todo el verano diseñó y montó una casa flotante sobre un trimarán capaz de navegar por la naturaleza salvaje de Alaska.

Tras cuatro meses de trabajo llega la prueba definitiva: botarlo al agua antes de que llegue la nieve. El reto no es menor: pesa demasiado, es muy ancho y solo disponen de un pequeño tractor para moverlo. Con esfuerzo y paciencia logran llevarlo hasta el río. Ahora, toca probar si flotará o se hundirá.