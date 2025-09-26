Vida bajo cero

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Andy y Denise construyen un trimarán, una casa flotante solar para navegar por Alaska

Una casa flotante sobre un trimarán solar: la apuesta de Andy y Denise para navegar por Alaska.

Andy y Denise construyen un trimarán, una casa flotante solar para navegar por Alaska

Publicidad

mega
Publicado:

En Calico Bluff, Andy Bassich y su mujer Denise Becker viven de forma autosuficiente con paneles solares y turbinas eólicas. Sin embargo, seguían usando gasolina para mover su lancha. Para poner fin a esto, Andy ideó un proyecto ambicioso: construir una embarcación solar. Durante todo el verano diseñó y montó una casa flotante sobre un trimarán capaz de navegar por la naturaleza salvaje de Alaska.

Tras cuatro meses de trabajo llega la prueba definitiva: botarlo al agua antes de que llegue la nieve. El reto no es menor: pesa demasiado, es muy ancho y solo disponen de un pequeño tractor para moverlo. Con esfuerzo y paciencia logran llevarlo hasta el río. Ahora, toca probar si flotará o se hundirá.

Mega» Programas» Vida bajo cero» Lo más destacado

Publicidad

Programas

Forjado a fuego - La herrería se convierte en un casino: la ruleta les da las pautas a seguir

La herrería se convierte en un casino: la ruleta les da las pautas a seguir

Andy y Denise construyen un trimarán, una casa flotante solar para navegar por Alaska

Andy y Denise construyen un trimarán, una casa flotante solar para navegar por Alaska

Especial ‘El Chiringuito de Jugones’ por el primer Derbi de la temporada, mañana en Mega, con Josep Pedrerol

Especial El Chiringuito de Jugones por el primer Derbi de la temporada, este sábado en Mega, con Josep Pedrerol

Este lunes se estrena en Mega Soplado a fuego, el programa donde el vidrio se convierte en arte
A partir de las 19:00 horas

Este lunes se estrena en Mega Soplado a fuego, el programa donde el vidrio se convierte en arte

Jota Jordi: "De La Fuente tiene que darle las gracias a Flick"
El tertuliano habla sobre el seleccionador nacional

Jota Jordi: "De La Fuente tiene que darle las gracias a Flick"

Forjado a fuego - Los armeros buscan inspiración en la Guerra de Secesión
Momento destacado

Los armeros construyen una hoja clave en la Guerra de Secesión

Las pruebas, las armas y los retos en esta ocasión se inspiran en un periodo concreto de la historia de Estados Unidos, la Guerra de Secesión.

Keenan, el más pequeño de los Dewilde, logra capturar truchas en un lago en su primera salida invernal
Momento destacado

Keenan, el más pequeño de los Dewilde, logra capturar truchas por primera vez en un lago

El pequeño Keenan Dewilde se estrena pescando truchas en un lago en plena temporada invernal.

"Moraleja: hay que quejarse"

"Moraleja: hay que quejarse"

Presa: “El segundo gol del Atleti viene de una falta”

Presa: “El segundo gol del Atleti viene de una falta”

Forjado a fuego - El acero para hacer las hojas se encuentra ¡congelado dentro de un bloque de hielo!

El acero para hacer las hojas se encuentra ¡congelado dentro de un bloque de hielo!

Publicidad